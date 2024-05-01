1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Caddenin bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirdi. Ekipler ayrıca şüphelendikleri kişilerin üst aramasını yaptı.