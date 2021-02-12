İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu! 0:00 / 0:00

İHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala aşırı yağmur ve kar yağışının etkisiyle İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

İHA'nın haberine göre, akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul’da saat 17.37'de yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.

Kentte E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.