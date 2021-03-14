İstanbul'da korkutan kırmızı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere, iddiaya göre kimyasallar nedeniyle kırmızı akmaya başladı. Endişelenen çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde fabrikalar bölgesindeki dereden akan su kırmızıya büründü. İki gündür derenin renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'de, vatandaşlar endişeye kapıldı. Dereye karışan kimyasalın fabrikalardan birinden bırakıldığı iddia eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

'ARA SIRA MAVİ AKAN DERE 2 GÜNDÜR KIRMIZI'

Derenin ara sıra mavi aktığını, son 2 gündür de deredeki suyun renginin kırmızıya döndüğünü söyleyen bir çevre sakini tedirgin olduğunu ifade etti.

Dereye bir fabrika tarafından izinsiz boşaltım yapılmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, derenin yakınında yerleşim yeri ve onlarca fabrikanın bulunduğuna dikkat çekip, araştırma yapılmasını istediler.

Renginin kırmızıya döndüğü Hadımköy'deki dere, havadan da görüntülendi.