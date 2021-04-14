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Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs nedeniyle alınan kısmi kapanma kararlarına ilişkin bir mesai düzenlemesi açıklaması yayınladı. İstanbul'da kamu kesiminde mesai saatlerinin 10.00-16.00 saatleri arasında uygulanacağını açıklandı.

Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

Vali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında “kısmi kapanma” sürecinde Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edileceği belirtilerek; mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Belirlenen bu saatler, kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerlidir.

Kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanlar bu kapsamın dışındadır.

Bu doğrultuda 112 AÇM, AFAD, EGM, JGK, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresinin ilimizdeki birimleri başta olmak zorunlu kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.

İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 Nisan 2021 tarih ve 31 No’lu karar ile İstanbul’da mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir.

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