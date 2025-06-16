KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"OTOYOLLARDAN 16,3 MİLYON ARAÇ GEÇTİ"

Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Dernek, vakıf, hayırseverlerimizi de bu bayramda Filistin halkını yalnız bırakmadığı için tebrik ediyorum. Bayram boyunca vatandaşlarımızın emniyeti ve huzuru için fedakârca görev yapan güvenlik kuvvetlerimize buradan tebriklerimi sunuyorum. Trafik kazalarında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Jandarma ve emniyet birimlerimiz gece gündüz demeden sahadaydı. Milyonlarca vatandaşımızın güvenli, konforlu, sorunsuz şekilde seyahatlerini gerçekleştirmek üzere kelimenin tam anlamıyla seferber oldular. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızda 16,3 milyon araç geçişi yapıldı. Ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Yüksek Hızlı Tren ana hat ve bölgesel trenler, kent içi raylı sistemleri ise toplam 2 milyon 783 kişi kullandı. Havalimanlarımızda 3,9 yolcuyu uğurladık. İstanbul Havalimanında 1 milyon 152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı'nı 189 bin 470 yolcu kullandı.

"YATIRIM ZİNCİRİMİZE YENİ HALKALAR EKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Ulaştırma altyapımızın geliştirilmesi için yaptığımız devasa yatırımların önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Yatırım zincirimize yeni halkalar eklemeyi sürdürüyoruz.