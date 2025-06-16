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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA KABİNE KARARLARI 16 HAZİRAN: Kabine kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 16 Haziran Kabine kararları ve sonuçları ne?

        Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte 16 Haziran Kabine Toplantısı sonuçları

        Kabine Toplantısı kararları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamalar araştırılıyor. Toplantıda; Türkiye'nin iç ve dış politika adımları masaya yatırıldı. Peki, 16 Haziran Pazartesi Kabine kararları ve sonuçları ne oldu? İşte 16 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 18:24 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:24
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        Kabine Toplantısı kararları araştırılıyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlendi. Toplantıda ekonomi, sosyal politikalar ve dış ilişkiler başta olmak üzere pek çok konuda önemli kararlar alındı. Peki, 16 Haziran 2025 Kabine Toplantısı kararları ne oldu? İşte son dakika Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...

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        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "OTOYOLLARDAN 16,3 MİLYON ARAÇ GEÇTİ"

        Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail'in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Dernek, vakıf, hayırseverlerimizi de bu bayramda Filistin halkını yalnız bırakmadığı için tebrik ediyorum. Bayram boyunca vatandaşlarımızın emniyeti ve huzuru için fedakârca görev yapan güvenlik kuvvetlerimize buradan tebriklerimi sunuyorum. Trafik kazalarında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Jandarma ve emniyet birimlerimiz gece gündüz demeden sahadaydı. Milyonlarca vatandaşımızın güvenli, konforlu, sorunsuz şekilde seyahatlerini gerçekleştirmek üzere kelimenin tam anlamıyla seferber oldular. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızda 16,3 milyon araç geçişi yapıldı. Ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Yüksek Hızlı Tren ana hat ve bölgesel trenler, kent içi raylı sistemleri ise toplam 2 milyon 783 kişi kullandı. Havalimanlarımızda 3,9 yolcuyu uğurladık. İstanbul Havalimanında 1 milyon 152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı'nı 189 bin 470 yolcu kullandı.

        "YATIRIM ZİNCİRİMİZE YENİ HALKALAR EKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

        Ulaştırma altyapımızın geliştirilmesi için yaptığımız devasa yatırımların önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Yatırım zincirimize yeni halkalar eklemeyi sürdürüyoruz.

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