Buna göre yapılandırma kapsamında ana para borçları, korunacak. Ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden ise büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar, peşin ve taksitle ödenebilecek.

Öte yandan vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında olacak.