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Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları

Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün 15.15 itibarıyla başladı. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması, Anayasa değişikliği teklifi ve İsveç'teki provokatif eylemlerin masada olduğu Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Millete Sesleniş konuşmasında açıklanacak. İşte 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları

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  • SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler oldu?

    Kabine Toplantısı kararları son dakika... 2023 yılının ikinci Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 

    SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

    Kabine Toplantısı kararları için nefesler tutulmuş durumda. Gözler Kritik konuların gündemde olduğu Kabine Toplantısı'nın kararlarına çevrilmiş durumda. İşte 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...
  • SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler oldu?

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Kabine Toplantısı sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından akşam saatlerine doğru kameralar karşısında açıklanacak.

    KABİNE KARARLARI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler oldu?

    VERGİ VE SGK BORÇLARININ YAPLANDIRILMASI MASADA

    Toplantıda vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan borç yapılandırma paketinin son şekli kabine toplantısında verilecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin vergi, sigorta primi, adli ve idari para cezaları ve milli emlak borçlarının yeniden yapılandırılacağı pakete ilişkin sunum yapması bekleniyor.
  • SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler oldu?

    Buna göre yapılandırma kapsamında ana para borçları, korunacak. Ana para borcuna eklenen faiz ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden ise büyük ölçüde vazgeçilecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi belli bir katsayıyla hesaplanan yeni tutarlar, peşin ve taksitle ödenebilecek.

    Öte yandan vatandaşların su başta olmak üzere belediyelere olan borçlarıyla öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında olacak.
  • SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler oldu?

    ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DE MASADA

    Başörtüsüne teklifi de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Toplantıda Anayasa değişiklik teklifi için Meclis çalışma takvimi değerlendirilecek.

    Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sonrasında izlenecek yol haritası konuşulacak.
  • SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları neler oldu?

    İSVEÇ'TEKİ PROVOKATİF EYLEMLER

    Kabine toplantısında Ankara-Stokholm hattında yaşanan gelişmelerde ele alınacak.

    İsveç'in provokasyonlara göz yumması sonrasında iki ülke ilişkilerinde artan tansiyon ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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