Kadıköy'de 3 katlı binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan çift kendini boşluğa bıraktı. Olayda Hatice Arslan hayatını kaybederken, eşi Cemil Arslan ve kızı Şeyma Arslan yaralandı.

Yangın, saat 04.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede kalan Hatice Arslan, eşi Cemil Arslan ve kızları Şeyma Arslan, yangını fark ederek alevlerden kaçmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, Cemil Arslan ve Şeyma Arslan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kadıköy Numune Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıklarından Ahmet Şahin, "Yangın bir hayli alevliydi. Vaziyet onu gösteriyordu. En üst katta dubleks denilen yer yanıyordu. Kadının kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi" dedi.

Bir başka görgü tanığı Cüneyt Özmen ise, "İşten geliyordum zaten. Bu alev zaten Dörtyol'a kadar görünüyordu. Ben de iş çıkışında polis arabalarının peşine düştüm. Kadın, amcanın dediği gibi asılıymış. Asılı görmüşler yani kendini bırakırken. Çok yüksek bir alev vardı, öyle böyle değildi" diye konuştu.