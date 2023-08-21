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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kadıköy'de feci yangın! Anne öldü, baba ve kız yaralı

        Kadıköy'de feci yangın! Anne öldü, baba ve kız yaralı

        Kadıköy Acıbadem'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangında, anne ile baba üçüncü kattan atladı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, baba ise yaralandı. Evde kalan kızları ise dumandan etkilenirken tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 07:53
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        Yangın paniği! 3'üncü kattan atladılar!
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        Kadıköy'de 3 katlı binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan çift kendini boşluğa bıraktı. Olayda Hatice Arslan hayatını kaybederken, eşi Cemil Arslan ve kızı Şeyma Arslan yaralandı.

        Yangın, saat 04.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede kalan Hatice Arslan, eşi Cemil Arslan ve kızları Şeyma Arslan, yangını fark ederek alevlerden kaçmaya çalıştı.

        3'ÜNCÜ KATTAN ATLADILAR

        Alevlerin kısa sürede daireyi sarmasından dolayı aile balkonuna çıktı. Alevlerin balkona doğru ilerlemesi üzerine demir korkuluklardan aşağı doğru sarkan çift, daha fazla tutunamayıp kendilerini üçüncü kattan, zemininde bulunan çardağın üzerine bıraktı.

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        Hatice Arslan düşmenin etkisiyle olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Cemil Arslan ise yaralandı. Yoğun dumandan etkilenen Şeyma Arslan ise yangın kontrol alındıktan sonra merdivenleri kullanarak aşağı inmeyi başardı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, Cemil Arslan ve Şeyma Arslan'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kadıköy Numune Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

        Görgü tanıklarından Ahmet Şahin, "Yangın bir hayli alevliydi. Vaziyet onu gösteriyordu. En üst katta dubleks denilen yer yanıyordu. Kadının kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi" dedi.

        Bir başka görgü tanığı Cüneyt Özmen ise, "İşten geliyordum zaten. Bu alev zaten Dörtyol'a kadar görünüyordu. Ben de iş çıkışında polis arabalarının peşine düştüm. Kadın, amcanın dediği gibi asılıymış. Asılı görmüşler yani kendini bırakırken. Çok yüksek bir alev vardı, öyle böyle değildi" diye konuştu.

        #yangın
        #Kadıköy
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