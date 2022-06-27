Kan donduran olay! Çocuklarının gözü önünde karısını vurdu 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'in Bayındır ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini, araç içerisinde av tüfeğiyle vurup ağır yaralayan şüpheli, kiralık araçla kaçarken yakalandı. Ağır yaralanan kadının hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA'nın haberine göre olay sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşi N.M.'yi (38) gören E.M. (51), yanında getirdiği av tüfeğiyle karısına ateş açtı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalan kadın yaralanırken, E.M. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen N.M., daha sonra Torbalı Devlet Hastanesine sevk edildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda araştırma yürüten ekipler, şüpheli E.M.'nin 35 DA 1582 plakalı kiralık araçla kaçtığını belirledi. Aracın plakasından yola çıkan ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından şüphelinin Kemalpaşa istikametine doğru kaçtığını belirledi. Bunun üzerine şüphelinin bulunduğu araç, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Torbalı - Kemalpaşa yolu üzerinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.M., sorgulanmak üzere Bayındır Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Öte yandan olayı gerçekleştiren E.M.'nin Yalova'dan İzmir'e geldiği, boşanma aşamasındaki eşi N.M.'yi iki çocuğuyla beraber bulundukları 35 NDY 38 plakalı otomobilin içerisindeyken av tüfeğiyle vurup ağır yaraladığı öne sürüldü. E.M.'nin daha sonra çocukları da alıp kaçtığı öğrenilirken, yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir