YAKLAŞIK 75 DAKİKA SÜRECEK

Tutulma sırasında Ay, Dünya'dan 362.1265 km uzakta olacak.

Tutulma, son on yılın en uzunlarından biri olacak. Tutulmanın tamamı yaklaşık 5 saat 20 dakika, tam tutulma süresi 75 dakika...

Heyecan verici gökyüzü olayında Ay, Güneş Tutulması'nda olduğu gibi kararmayacak, bunun yerine kırmızı veya turuncu tonlarında parlayacak. Ancak Ay, kan kırmızısına dönmeden önce donuk kömür renginde gözükecek. Bu rengin, gezegenimizin atmosferindeki parçacıklara bağlı olarak değişebildiğini hatırlatalım. Örneğin, Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Tonga Krallığı'nda yakın zamanda meydana gelen bir volkanik patlama nedeniyle stratosfere yayılan kül bulutlarının, Ay'ı daha kızıl gösterme olasılığı bulunuyor.

Tabii Ay tamamen siyaha dönmeyecek olsa da, gökyüzü önemli ölçüde kararacak ve Samanyolu daha net bir şekilde gözükecek. Örneğin, tutulmayla Ay'ın sol alt tarafındaki turuncu renkli yıldız Antares'i görebilmek mümkün olacak.

Güneş Tutulması'nın ne kadar deneyimlenebileceği gözlemicinin konumuna bağlı. Fakat Ay gökyüzünde görülebildiği müddetçe Ay Tutulması'nı izleyebilirsiniz. Ayrıca özel ekipman gerektiren Güneş Tutulması'ndan farklı olarak, Ay Tutulması'nı çıplak gözle görebilirsiniz.