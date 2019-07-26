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HaberlerGündemSon dakika... Kaza kurşunuyla arkadaşını öldürüldü

Kaza kurşunuyla arkadaşını öldürüldü

İHA

Adıyaman’da, arkadaşının oynadığı silahtan çıkan mermi başına isabet eden genç, hayatını kaybetti

adıyaman cinayet

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi’nde arkadaşları ile oturan 19 yaşındaki Murat Köklüoğlu, arkadaşı olan B.Y’nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vuruldu.

Ağır yaralanan Murat Köklüoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan Murat Köklüoğlu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası B.Y., isimli kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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