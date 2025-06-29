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        Haberler Gündem Son dakika: Kene yine can aldı!

        Kene yine can aldı!

        Sivas'ta bir kez daha kene kabusu yaşandı. Kentte vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Uğur Uymaz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 29.06.2025 - 11:36
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        Kene yine can aldı!
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        Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Uğur Uymaz (30) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Uğur Uymaz'ın vücuduna 4 gün önce kene yapıştı.

        Bir süre sonra rahatsızlanan Uymaz, yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Uymaz, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Uymaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bekar olan Uymaz'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

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