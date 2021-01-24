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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kıbrıs gazisi de iyi niyet kurbanı!
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Kıbrıs gazisi de iyi niyet kurbanı oldu! Göğsünden bıçaklandı

Fethiye'de arkadaşımız Barış Bektaş, Edremit'te Onursal Barış Fettahoğlu, Eskişehir'de Vahit Ayrım, Gümüşova'da Salih Gönül, Ankara'da Barış Çakan, İstanbul'da Miray Yılmaz, Sakarya'da Sebahattin Dağdelen, Akçakoca'da Hasan Güngör, Samsun'da Kemal Kalaycı... Şimdi ise Çorum'da Kıbrıs gazisi Necati Aslan... Ocaklara ateş düşüren, yürekleri yakan diğer olaylardaki gibi o da iyi niyet kurbanı oldu. Sokak ortasında çıkan kavgayı ayırırken göğsüne aldığı bıçak darbesiyle öldürüldü

SON DAKİKA: Kıbrıs gazisi de iyi niyet kurbanı!
Kıbrıs gazisi de iyi niyet kurbanı!
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İHA / HABERTURK.COM

Bir iyi niyet kurbanı da Çorum'da hayatını kaybetti. Sokakta çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70),hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış talihsiz adam 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Kıbrıs gazisi olan Aslan'dan acı haber geldi. Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece geç saatlerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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