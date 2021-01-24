Kıbrıs gazisi de iyi niyet kurbanı! 0:00 / 0:00

İHA / HABERTURK.COM

Bir iyi niyet kurbanı da Çorum'da hayatını kaybetti. Sokakta çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70),hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış talihsiz adam 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Kıbrıs gazisi olan Aslan'dan acı haber geldi. Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece geç saatlerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.