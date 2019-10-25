Yeni bir hayat kurmak için eşi Selma ve oğulları Baran ve Deniz'le Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleştikten sonra orada bir kafe ve seramik atölyesi açan grafiker arkadaşımız Barış Bektaş'ı uğradığı bıçaklı saldırıda kaybettik. Habertürk Gazetesi'nin kuruluşundan son gününe kadar ekonomi servisi grafiklerini yapan çalışma arkadaşımız Barış Bektaş, çalışmalarıyla Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülü'ne pek çok kez layık görülmüştü.

Barış Bektaş'ı hayattan koparan acı olay şöyle gerçekleşti.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün gece bilinmeyen bir nedenle meydana gelen bıçaklı kavgayı ayırmak isterken kalbinden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Barış Bektaş, kaldırıldığı Özel Fethiye Lokman Hekim Esnaf hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Fethiye'nin Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta bulunan Cafe De Seramik isimli iş yeri önünde gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Cem O. isimli alkollü şahsın çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesi ile Hasan Hüseyin Ç., Fırat E. ve Serhat K. ve Cem O. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Cafe De Seramik'in sahibi Barış Bektaş kalbinden ve sırtından aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralanan Barış Bektaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Özel Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı. Bektaş tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kavgaya karışan Cem O., Serhat K., Fırat E.'yi yakalayıp ifadelerini aldı. Bu şahıslar Barış Bektaş'ı Hasan Hüseyin Ç.'in bıçakladığını ifade edince Hasan Hüseyin Ç. gözaltına alındı. Cinayet ile ilgili olarak soruşturmayı Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ile Fethiye İlçe Emniyet müdürlüğü asayiş büro ekipleri sürdürüyor.

KURULUŞUNDAN KAPANAŞINA KADAR HABERTÜRK GAZETESİ'NİN EKONOMİ GRAFİKLERİNİ YAPTI



Barış Bektaş, Ciner Yayın Holding bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan ve son sayısı 5 Temmuz 2018'de yayınlanan Habertürk Gazetesi'nin kuruluşundan kapanışına kadar ekonomi servisinin grafiklerine imza atmıştı. Barış Bektaş, çalışmalarıyla Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülü'ne pek çok kez layık görüldü.

Barış Bektaş'ın ödüllerinden bazıları şöyle:

2010 yılı 'Asya, kumarbaz yatırımcının döviz oyuncağını elinden aldı' haber görseli, grafik tasarım dalı ödülü.

2012 yılı "İMKB çıkışıyla dünyayı yine kıskandırdı" haber görseliyle yazılı basında grafik tasarım dalında ödülü.

2014 yılı 'Haydan gelen huy'a gitti' haber görseliyle yazılı basında en iyi grafik tasarım ödülü.