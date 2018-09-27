CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları konusunda, “Biz ittifakı milletle yapacağız. AKP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye ya da diğer partilere oy veren vatandaşlarımızla ittifak yapacağız. Biz tabanda doğal ittifak yapacağız” dedi.

CHP lideri, Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi’ye konuştu. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul için özel bir çalışma içinde olduklarını belirterek, “Ankara’yı da İstanbul’u da Balıkesir’i de Denizli’yi de Manisa’yı da Mersin’i de Bursa’yı da Antalya’yı da Adana’yı da alacağız” ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de ittifak yapılması konusuna değinen CHP lideri şunları söyledi:

“Zaten yasal olarak ittifak mümkün değil. Biz ittifakı milletle yapacağız. AKP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye ya da diğer partilere oy veren vatandaşlarımızla ittifak yapacağız. Biz tabanda doğal ittifak yapacağız. Vatandaşlarımız CHP adayını görünce siyasi tercihini bir kenara bırakacak. Çünkü bilecek ki CHP’nin adayı seçildiği an itibariyle tüm beldenin belediye başkanı olacak, yandaşlık yapmayacak, kendisine oy versin vermesin beldenin, kentin tüm sakinleri için eşit olarak hizmet üretecek. Ve gönül rahatlığıyla CHP’nin adayına oy verecek. Özetle biz ittifakı, işbirliğini bizzat seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde yapacağız. Adaylarımız tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek nitelikte olacak.”

AF TARTIŞMASI

MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor. Bizim asıl merak ettiğimiz AK Parti’nin nasıl baktığıdır. AKP’nin ne yapacağını ben de merak ediyorum. MHP’nin teklifine bakar, inceleriz. Ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemiyoruz” dedi.

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