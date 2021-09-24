Kına kanlı bitti! Kızının mutlu gecesi sonu oldu 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kasımpaşa semtinde bir parkta kızının kınasını yapan Serdar Yılmaz (46), evinin altındaki lokalin işletmecileriyle aralarında çıkan gürültü kavgasında silahla vurularak öldürüldü. Taş ve şişelerle basılan lokal ise, savaş alanına döndü.

Olay, geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 46 yaşındaki Serdar Yılmaz bir süre önce kızına nişan yaptı. Baba Yılmaz düğün öncesi kızına evinin yakınında bulunan parkta kına eğlencesi düzenledi. Yılmaz'ın ve damat tarafının da bulunduğu eğlence gece yarısına kadar sürdü. Yılmaz'ın yaşadığı evin alt katındaki lokali işleten Bekir A., gürültü nedeniyle Serdar Yılmaz ile tartıştı.

YILMAZ VE DAMAT TARAFI TAŞ VE SOPALARLA LOKALİ BASTI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz'ın ve damat tarafının yakınları taş ve şişelerle lokali bastı. Ortalığın savaş alanına döndüğü lokalde tabancasını ateşleyen Bekir A., Yılmaz'ı karnından ve sırtından ağır şekilde, yakını Nazar Yılmaz'ı ise bacağından yaraladı. Olayın ardından mekandan çıkan Bekir A., tabancasıyla birlikte koşarak kaçtı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılardan Serdar Yılmaz'ı Şişli'deki özel bir hastaneye, Nazar Yılmaz'ı ise, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Serdar Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Yılmaz'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

TELEFONLA ARAYIP, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mekanda geniş çaplı inceleme yaptı. Çalışmalar sürdüğü esnada telefonla emniyeti arayan katil zanlısı Bekir A., cinayeti işlediğini ve tabancayı Haliç'e attığını itiraf ederek polise teslim oldu. Devam eden çalışmalarda ise mekandan çıkan Hasan A. ve mekandan kaçan Oğuzhan K. da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Bekir A., Hasan A. ve Oğuzhan K. emniyete götürüldü. İfadeleri alınarak sorgulanan şüpheliler adli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Bekir A. ve Hasan A. "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Oğuzhan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.