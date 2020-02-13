AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de Türklerin, Rumlar kadar hak sahibi olduğunu belirtti. Tatar, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"KIBRIS TÜRKÜ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞABİLMİŞTİR"

KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının geleceği, özgürlüğü, bağımsızlığı, onurlu yaşamı için kurulduğunu vurgulayan Tatar, şunları kaydetti: "Türkiye, 1974 müdahelesiyle Kıbrıs Türküne çok şeyler vermiştir. Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuşabilmiştir, kendi devletini kurabilmiştir. Bu şekilde minnet duygularımızı ifade ederken, şu günlerde de Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle, Mavi Vatan kavramının yerleşmesiyle KKTC'nin de Türkiye için ne kadar önemli noktaya geldiğini de söylemeye devam ediyorum."

TÜRK DİASPORASIYLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK

Tatar, İngiltere ziyaretiyle ilgili de özellikle bu ülkedeki Türk diasporasıyla temaslarının altını çizdi. İngiltere'de, Türkiye'den ve KKTC'den 500 binin üzerinde vatandaşın yaşadığını ve bunun önemli bir lobi gücü teşkil ettiğini dile getiren Tatar, bu potansiyel güç ile ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"KKTC VE TÜRKİYE'Yİ ANLATACAĞIZ"

İngiltere'de, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin aralık ayında yapılan seçimlerde büyük bir başarı kazandığına dikkati çeken Tatar, "Muhafazakar Parti'nin 109 tane yeni milletvekili var. Hepsi genç. Bunlarla temasa geçeceğiz. Bunlara KKTC'yi ve Türkiye'yi anlatacağız. Bunlar İngiltere’nin önümüzdeki 10-15 yılında söz sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EN SIKINTILI ANIMIZDA YANIMIZDAYDI"

Tatar, İngiltere ziyaretinde temas ettiği parlamenterlerden, İngiltere'nin Kıbrıs'ın 3 garantöründen biri olduğunu unutmamalarını istediğini anlatarak, onlara, "Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün en sıkıntılı dönemlerinde yanında bulunmuştur, garantörlük görevini yapmıştır. İngiltere nerede? İngiltere şu ana kadar pek bir şey yapamadı. Ama bu saatten sonra, özellikle Brexit'ten sonra Kıbrıs Türk halkına haklarının verilmesi için İngiltere'den birtakım katkı ve yardımlar bekliyoruz" mesajını verdiğini aktardı.

"KIBRIS'TA BİRLEŞME KONUŞULMUYOR"

Muhataplarından bu mesajına olumlu yanıtlar aldığını belirten Tatar, "Artık İngiltere de Kıbrıs'ta 50 yıldır federal temelde, o anlayışla sürdürülen bu müzakerelerden bir şey çıkmayacağını görmüştür. Kıbrıs'ta zorla bir evlilik, yeniden birleşme artık konuşulmuyor, bunu da memnuniyetle paylaşmak isterim. Bu kadar görüşme yaptım, ilk defa hiçbirinde bunun adı bile geçmedi. Eskiden böyle toplantılarda 'Biraz daha gayret edelim ve Kıbrıs'ı birleştirelim' diye konuşmalar olurdu. Hepsi yavaş yavaş gerçekleri görmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKLER, RUMLAR KADAR HAK SAHİBİDİR"

Kıbrıs Türklerinin haklarının korunmasında ve birtakım menfaatlerinin sürdürülebilmesinde Türkiye ile KKTC'nin iş birliği, ruhsatlandırma faaliyeti ve çeşitli anlaşmalar yaptığını hatırlatan Tatar, bu anlaşmaların Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz'deki haklarını pekiştirdiğini söyledi.

"BU DEVLET KIBRIS TÜRK HALKININ DEVLETİDİR"

Tatar, şöyle devam etti: "Neden? Çünkü Kıbrıs'ın kuzeyinde ayrı bir devlet vardır. Bu devlet Kıbrıs Türk halkının devletidir. Anayasa ve uluslararası hukuk temelinde Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır. Rumlar ve Türkler. Türkler, Doğu Akdeniz'de Rumlar kadar hak sahibidirler. Bu bağlamda KKTC'nin ayrı bir devlet olarak Doğu Akdeniz'de ortaya çıkması ve şu anda daha da kabul görür bir noktaya gelmesi çok önemlidir."

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Ulusal Birlik Partisinin Genel Başkanı olarak partisinin talebiyle Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyduğunu bildiren Tatar, "Özellikle son yaşanan gelişmeler, Doğru Akdeniz'deki olaylar, Türkiye'nin bu bölgedeki iddiaları, cumhurbaşkanımızın farklı farklı söylemlerinden sonra, artık bu makamın mutlaka ve mutlaka önümüzdeki süreçte bizim düşüncemizi, görüşlerimizi paylaşan ve ulusal politikamıza uygun birtakım hamleler yapabilecek bir kişiye kazandırılması noktasında bir mutabakat oldu." ifadelerini kullandı.

"İKİ DEVLET TEMELİNDE BİR ÇÖZÜM"

Tatar, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde amacının, "Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki devlet" temelinde bir çözüme dünya kamuoyunu ikna etmek olacağını sözlerine ekledi.

AKINCI'NIN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 6 Şubat'ta İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeleri de değerlendiren Tatar, böyle makamlarda oturan kişilerin konuşurken çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Akıncı'nın sözlerinin çok farklı yönlere çekilebileceğine vurgu yapan Tatar, "Özellikle KKTC'yi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren, KKTC halkı ile Türkiye Cumhuriyeti halkının duygusal bağları, tarihten gelen gönül bağı gibi konular hassastır" ifadelerini kullandı.

"İlhak meselesi (KKTC'nin Türkiye'ye ilhakı) hiçbir zaman KKTC'nin de Türkiye'nin de gündeminde olmamıştır. Bizim gündemimizde esas itibarıyla KKTC'yi güçlendirmek var" diyen Tatar, 1974 müdahalesinin haklılığını bir kez daha hatırlattı.

Tatar, "Rusya'nın Kırım müdahalesiyle hiçbir benzer tarafı yoktur. Örnek olarak bunun kullanılması fevkalade yanlıştır" diye konuştu.