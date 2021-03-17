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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Köyde yangın felaketi!
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Köyde yangın felaketi! 50'ye yakın ev alevlere teslim oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. 50'ye yakın evde devam eden yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır" dedi. Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman ise, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor" diye konuştu

SON DAKİKA: Köyde yangın felaketi!
Köyde yangın felaketi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. 50´ye yakın evde devam eden yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İTFAİYE EKİPLERİ VE ARAZÖZER DEVREDE

Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü´ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER 50'YE YAKIN EVE SIÇRADI

Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50´ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi.

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yangına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Artvin-Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun."

CAN KAYBI YOK, YANGIN SÜRÜYOR, HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçrayan yangın devam ediyor. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü'nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri istendi.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek müdahalenin sürdüğünü söyledi. Yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını açıklayan Özdemir, çok sayıda evin yandığını belirtti.

VALİLİLK: YANGIN KÖYÜ TEHDİT EDEN BOYUTTTADIR

Artvin Valiliği de yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yangının köyün büyük bir bölümünü tehdit ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün öğleden sonra ilimize bağlı Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmıştır. Yangın, köyün büyük bir bölümünü tehdit eden boyuttadır. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak yangına müdahale edilmektedir. İlimizde bulunan tüm kurumlar AFAD Başkanlığının koordinesinde yangın yerine intikal etmektedir. Çevre illerden de gerekli destek için görüşmeler yapılmış ve devletimizin tüm imkanları seferber edilerek yola çıkmıştır. Yangına müdahale tüm hızıyla devam etmektedir."

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