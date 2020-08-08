İHA

Ağrı'da, yürekleri kavuran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün günü olması nedeniyle Tutak ilçesine bağlı Adakent köyünden Tutak merkezde bulunan bir kuaföre giden gelin arabası, Adakent ile Karaağaç köyleri arasında karşıdan gelen arabayla çarpışması sonucu takla attı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre meydana gelen trafik kazasında gelin olmaya hazırlanan Gülten Kutlay hayatını kaybederken, damat Bülent Tanay ve gelinin kuzeni olduğu öğrenilen bir kadın da ağır yaralandı.

Yaralanan kişiler Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gelin ve damadın yakınları aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.