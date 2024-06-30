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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez adliyeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        Darp iddiasıyla gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Dönmez, adliyeye sevk edildi

        Manisa'da makam odasında 2 kişinin darp edilmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:54
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        Kula Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
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        Makam odasında 2 kişinin darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Kula İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de adliyeye gelerek gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

        NE OLMUŞTU?

        Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

        Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

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        #son dakika
        #Kula
        #Manisa
        #hikmet dönmez
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