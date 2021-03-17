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Son dakika haberler... AK Parti'li Kurtulmuş: Kongremizi yaptıktan sonra 2023 seçim süreci başlayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "24 Mart'ta kongremizi yaptıktan hemen sonra 2023 seçim süreci başlayacak. Eksiklerimiz hatalarımız nerede bunu tamamlayacağız. Teşkilatlarımızı çok daha güçlü bir hale dönüştüreceğiz. Ana temamız 'inandığın yolda yürü' olacak" ifadelerini kullandı

Son dakika: Kurtulmuş: Kongreden sonra 2023 seçim süreci başlayacak - Haberler
Kurtulmuş: Kongreden sonra 2023 seçim süreci başlayacak
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DHA

AK Parti'li Kurtulmuş, parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Kurtulmuş, Türkiye olarak dış politikada temel ilkelerinin bulunduğunu söyleyerek, "Mısır halkı ile bizim milletimiz arasında en ufak bir ayrışma söz konusu değildir. İslam dünyasının büyük ülkesinden biridir. Köklü değerleri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ne yazık ki bundan 8 yıl evvel tamda demokrasinin başlangıcında olduğu bir dönemde, dünyanın gözü önünde Mısır'da doğan demokrasi katledilmiş" dedi.

DHA'nın haberine göre bölge ülkelerinin çıkış noktasının demokrasi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu anlamda, dünyanın Mısır'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi bakımından, cesaret verici, yol açıcı, şu anda darbe sonrası yönetimi ele alan iktidarı da bir şekilde yola getirici bir tarz ve tavır izlemelidir. Türkiye bu anlamda Mısır'da demokrasinin inşaası için asla vazgeçmeyecektir" dedi.

'HERKESİN MECLİS'TE TEMSİLCİSİ OLSUN'

Kurtulmuş, Siyasi Partiler Yasası ile ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, "Uzun yıllar boyunca çok yüksek olan seçim barajının Türkiye demokrasisine bir faydası olmayacağını söyledik. Zaten ittifaklarla birlikte yüzde 10 barajının da bir önemi kalmadı. Şu anda parlamentoda yaklaşık 12 parti var. Yüzde birden az olan partiler şu anda Meclis'te temsil ediliyor. Yeni sistem yüzde 50 artı 1 gerektiriyor. Bunun içinde ittifak sisteminin önü yasal olarak açılmıştır. İstiyoruz ki farklı kimliği ve görüşü olan herkesin Meclis'te temsilcisi olsun. Derdimiz, daha demokratik, temsil kabiliyeti daha yüksek daha güçlü bir parlamentoyu kuracak olan seçim sisteminin oluşması" diye konuştu.

'24 MART SONRASI YENİ DÖNEM OLACAK'

Kurtulmuş, 24 Mart'ta gerçekleşecek partisinin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından 2023 seçimleri için start vereceklerini belirterek, "Yaklaşık yüzde 70 bir yenilenme söz konusu oldu, ilçe ve il kongrelerimizde. 24'ündeki kongremizi yaptıktan hemen sonra 2023 seçim süreci başlayacak. Eksiklerimiz, hatalarımız nerede bunu tamamlayacağız. Teşkilatlarımızı çok daha güçlü bir hale dönüştüreceğiz. Ana temamız, 'inandığın yolda yürü' olacak. 24 Mart sonrası yeni dönem olacak. 2023 ve 2024 seçimleri için yeni bir başlangıç olacak" ifadesini kullandı. Kurtulmuş, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 12 milyon kişinin aşılandığını belirterek, "Bu önemli. Türkiye'nin kullandığı aşıda olumsuz bir durum rapor edilmedi. Medya mensuplarının da aşı olması gerekiyor. Risk altında çalışıyorlar" dedi.

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