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HaberlerGündemSON DAKİKA! Kütahya'da çıkan orman yangını saatler sonra söndürüldü - HABERLER

Kütahya'da çıkan orman yangını saatler sonra söndürüldü

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Eğriöz köyü Değirmen deresi mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Tavşanlı Orman işletme Müdürlüğü 10 arazözle yerden, 3 helikopter ile de havadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Kütahya

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklığındaki Eğriöz köyü mevkiindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçip yerden 10 arazözle, havadan ise 3 helikopterle yangına müdahale etti.

Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrıldı. Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekildi.

Eğriöz köyünde oturan Süleyman Kaynar, yangının çok geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, "Yangını haber aldığınızda kendi aracımla gitmeye çalıştık. Ancak araçla gidilebilecek bir yerde değil. Bir çok yerde alevler var" dedi.

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Ömer Toraman, “Bugün saat 17.00 sıralarında yapılan bir ihbarla Tavşanlı ilçemiz Eğriöz köyünde bir yangın ihbarı aldık. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bütün ekipler harekete geçti, yangına müdahale etmeye başladı. Üç helikopterle yangın çalışmalarına destek verildi. Karaçam orman yangını şeklinde seyrediyor. Tahmin ediyoruz yaklaşık 40-50 hektar bir alan zarar gördü” dedi.

Yangına müdahalenin sürdüğünü ifade eden Vali Toraman, ayrıca iş makinaları ve dozerlerle yangının etrafını çevirmek için mücadele verildiğini ifade ederek, “İş makinalarının da çalışmasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarında yangının iyice etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Gündüz çok yüksek bir sıcaklık ve nem oranının düşmesi ile kuraklık vardı. Herhangi can ve mal kaybı yok. Herhangi bir yerleşim yerine tesir veya tehdit yok. O yönlerden müsterihiz. Amacımız yangını kontrol altına alarak söndürmek. Bilecik, Bursa, Eskişehir ve muhtelif illerden arazöz ve teknik ekipler yangın mahalindeler. Havanın ağarması ile helikopterler yeniden müdahaleye başlayacaklar” diye konuştu.

Yangın nedeniyle tatilden çağrılan Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yanı sıra Bursa, Denizli, Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir'den de arazöz ve dozerli ekipler yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca Eğriöz ve çevre köylerden gelenler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Tavşanlı ilçesinde orman yangının 50 hektarlık alanda etkili olması üzerine Kütahya Valiliği kriz masası oluşturdu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Toraman, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
 

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