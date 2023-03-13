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Arada 300 bin yıl var! Lav izi ve fay kırığı aynı noktada

Türkiye'yi derinden sarsan felakette çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Kırılan fayın uzandığı Gaziantep İslahiye'de incelemelerde bulunan Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erhan Altunel, 300 bin yıl önceki kırılmda oluşan lav izi ile son fay kırığını aynı noktada görüntüledi

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  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, kırılan fayı inceleyen uzmanlar dikkat çeken bir görüntüyle karşılaştı. 
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Altunel, yaptıkları çalışmada en az 250 ila 300 bin yıl önce meydana gelen depremde oluşan lav püskürmesinin izleri ile son felaketin fay kırığını aynı noktada görüntüledi. 
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!

    Fayın uzandığı Gaziantep İslahiye'de ortaya çıkan çarpıcı görüntülerle ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan Altunel, şunları kaydetti:
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!

    "Görüntülerde yeşil ile çizdiğimiz çatlaklar deprem sırasında açılmışlar, siyah kayalar ise lavların soğuması sonucu oluşmuş. Lavlar bu çatlaklardan çıkmış."
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!

    "Tam bu lavlar üzerinde yaş analizi yapılmamış ama çevrede başka lavlar yaşlandırılmış, yaşları yaklaşık 250-300 bin ile 1,5 milyon yıl arasında değişiyor. Yani 300 bin yıl önce fokur fokur lavlar kaynıyordu."
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!
  • Son dakika: Lav izi ve fay kırığı aynı noktada!

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