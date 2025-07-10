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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı, duş başlığı faciaya yol açıyordu | Son dakika haberleri

        Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı, duş başlığı faciaya yol açıyordu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, leğende banyo yapan 3 kardeşe elektrik çarptı. Elektrik akımına kapılan çocuklar hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:20 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:20
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        Leğende faciaya ramak kaldı!
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı.

        Olay, Körfez Mahallesi Şehit Hacı Kadir Sokak'ta meydana geldi. Annelerinin banyo yaptırdığı 3 kardeş olan; H.K., N.K., A.K.'nın içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Bir anda akıma kapılan çocukları fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

        Yaralanan 3 kardeş, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayı anlatan çocukların yakını Talip Akdeniz, "Annesi banyo yaptırırken, şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış" dedi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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