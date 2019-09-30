Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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