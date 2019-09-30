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Son dakika... Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda Roger kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü  Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa  gerçekleştirilen  operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi  isimli  terörist etkisiz hale getirilmiştir. 

 

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