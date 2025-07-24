Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklandı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın altıncı faiz kararını kamuoyu ile paylaştı. Banka, Haziran ayında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46’da sabit bırakmıştı. TCMB’nin bu ayki toplantıda faiz indirimi kararı alıp almayacağı merak konusuydu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen 2025 TCMB Temmuz ayı PPK faiz kararı belli oldu. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi?