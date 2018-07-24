Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve faizleri yüzde 17.75 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa beklentileri faizlerin 0.75 ile 1.25 puan arasında artırılacağı yönündeydi.
Banka 7 Haziran'daki son toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükseltmişti.
Kararın ardından dolar ve euroda yukarı yönlü bir hareket izlendi. Dolar 4.93 TL'nin euro da 5.78 liranın üzerini gördü.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.
Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde
ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."
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