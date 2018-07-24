Faiz kararı doları nasıl etkiledi

Dolarda Hollanda'nın ardından Almanya ile de ilişkilerin normalleşme sinyalleri göstermesinin önümüzdeki dönemde AB ile ilişkileri düzelteceği beklentiyle yaşanan düşüş doları dün 4.73 TL'li seviyelere kadar çekmişti. Dolarda yaşanan düşüşte Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faizleri 0.75-1.25 puan arasında artıracağı beklentisi de yer alıyordu.

Merkez Bankası kararını 4.75 TL'li seviyelerde bekleyen dolar, piyasa beklentilerinin aksine bir karar gelmesiyle yükselişe geçti. Dolar dakikalar içerisinde 4.93 TL'nin üzerini görürken, euro da aynı anda 5.77'in üzerine çıktı.

Dolar saat 14.23 itibariyle yüzde 4.15 artışla 4.9380, euro da yüzde 4.2 artışla 5.7811 TL oldu.

Sonrasında ise piyasa sakinleşirken dolar 4.86 TL, euro 5.69 TL'ye geriledi.

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