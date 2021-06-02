MGK bildirisinde İsrail'e kınama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

MGK Bildirisi'nde şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmıştır.

Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecektir.

Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma, üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur."

Ayrıntılar geliyor...