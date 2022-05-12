Milli Saraylar'dan 'Kaşıkçı Elması' açıklaması 0:00 / 0:00

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'Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği iddialarına yanıt verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir.

Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."