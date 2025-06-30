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        Haberler Gündem Leman dergisine soruşturma açıldı

        Leman dergisine "karikatür" soruşturması açıldı, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Leman dergisine 'dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte' karikatür yayınlanması nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Eser sahibi, iki genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazıişleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Leman dergisinin ilgili sayısına toplatma kararı verildi. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

        Giriş: 30.06.2025 - 21:47 Güncelleme: 30.06.2025 - 22:57
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        Leman dergisine soruşturma
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılık, söz konusu karikatürün toplumun dini inançlarını aşağılayıcı nitelikte olduğuna karar vererek, 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.

        Söz konusu kişiler arasında karikatürün sahibi, derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü yer alıyor. Başsavcılık, gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.

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        TOPLATMA KARARI VE ERİŞİM YASAĞI

        Öte yandan Leman dergisinin ilgili sayısına toplatma kararı verildi. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi

        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, 'İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez' dedi.

        "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman'ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

        ALTUN: KINIYORUZ

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir.

        ÇELİK: LANETLİYORUZ

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

        Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa’daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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