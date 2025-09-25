MSB: Suriye'de 'Tek Devlet, Tek Ordu' desteklenecek Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Türkiye, Suriye'nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır." ifadelerini kullandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.09.2025 - 12:05

