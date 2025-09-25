Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik MSB: Suriye'de 'Tek Devlet, Tek Ordu' desteklenecek

        MSB: Suriye'de 'Tek Devlet, Tek Ordu' desteklenecek

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, "Türkiye, Suriye'nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 12:05 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:09
