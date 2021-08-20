Muğla ve İzmir'de orman yangınları çıktı! 0:00 / 0:00

AA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkiinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.

AA'da yer alan habere göre karadan ulaşım sağlanamadığı için yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı ve 8 helikopterle müdahale ediliyor. Köyceğiz'de, 29 Temmuz'da saat: 13.30'da makilik alanda çıkan yangın, 12 Ağustos'ta söndürülmüştü.

İZMİR'DE DE İKİ NOKTADA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde çıkan orman ve makilik yangınlarına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Deliömerli bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale başlatıldı.

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtildi.