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        Muhammed Yakut hayatını kaybetti

        Almanya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Muhammed Yakut, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Yakut hakkında kırmızı bültenle arama ve yakalama kararı vardı. Ayrıca birçok suç kaydı bulunuyordu. Almanya'da hastaneye kaldırılan Muhammed Yakut'un hayatını kaybettiği bildirildi. Yakut'un cenazesi Diyarbakır'a gönderilecek

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 01.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:54
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        Muhammed Yakut'un Almanya'da öldüğü bildirildi
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        2023 yılında sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında videolar yayınlayan Muhammed Yakut, Almanya'da cezaevinde tutuklu bulunuyordu.

        Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkan Yakut, tahliye olduktan 2 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yakut'un, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Muhammed Yakut’un cenazesinin Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.

        KIRMIZI BÜLTENLE ARANDI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında, “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

        Yurt dışında olduğunun anlaşılması üzerine hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında daha önce de yağma, gasp ve tehdit gibi suçlardan soruşturma ve davalar açılan Yakut, 2023 yılının eylül ayında İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalanmıştı.

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