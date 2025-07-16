Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir'de tutuklu bulunan ve anjiyo yapılan Çalık, Adli Tıp Kurumu'nda muayene için İstanbul'da sevk edildi.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ TIP'TAN AYRILDI

İHA'nın haberine göre de lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, ardından cezaevine gönderilen ve daha sonra anjiyo olan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumuna ilişkin nihai değerlendirme yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Çalık, sabah saatlerinde jandarma eşliğinde cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çalık, buradaki işlemlerinin ardından tekrar cezaevi aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

'SAVCILIĞIN TAHLİYE KARARI VERECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

İşlemleri sırasında Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen avukatı Melih Koçhan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Koçhan, "Az önce bir araç çıktı. Çıktığını söylediniz ama içeriden daha bilgi alamadık. Başkan içeride mi başka bir yere mi götürüldü onu teyit etmeye çalışacağız. Sabah buraya geldiğini biliyoruz. Onu da sosyal medyada bir paylaşımda gördük. Hemen buraya geldik. Şu anda Adli Tıp’ın bir süreci var. Nasıl bir karar çıkacak, yeniden bir tetkik yapılacak mı yoksa sağlık kurulunun vermiş olduğu tam teşekküllü hastane raporunu göz önüne alarak bir muayene sonuç bir karar mı verecek takip edeceğiz. Savcılığın talebimizi değerlendireceğini düşünüyoruz. Üç defa başvuru yaptık. İnşallah buradan olumlu bir karar çıkarsa savcılığın tahliye kararı vereceğini ümit ediyoruz. Nereye götürüldüğünü hiç bilmiyorum. 'Başkan çıkıyor' diye bir söylem oldu ama içinde mi değil mi bilmiyorum. Buraya getirilirken de bir bilgimiz olmadı, yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğu için" diye konuştu.