Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi

        İzmir'de tutuklu bulunan ve anjiyo yapılan Mehmet Murat Çalık, Adli Tıp Kurumu'nda muayene için İstanbul'a sevk edildi. Çalık, sabah saatlerinde jandarma eşliğinde cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. buradaki işlemlerinin ardından da tekrar cezaevi aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 16.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 16.07.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        İzmir'de tutuklu bulunan ve anjiyo yapılan Çalık, Adli Tıp Kurumu'nda muayene için İstanbul'da sevk edildi.

        İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ TIP'TAN AYRILDI

        İHA'nın haberine göre de lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, ardından cezaevine gönderilen ve daha sonra anjiyo olan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumuna ilişkin nihai değerlendirme yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

        Çalık, sabah saatlerinde jandarma eşliğinde cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çalık, buradaki işlemlerinin ardından tekrar cezaevi aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

        'SAVCILIĞIN TAHLİYE KARARI VERECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ'

        İşlemleri sırasında Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen avukatı Melih Koçhan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Koçhan, "Az önce bir araç çıktı. Çıktığını söylediniz ama içeriden daha bilgi alamadık. Başkan içeride mi başka bir yere mi götürüldü onu teyit etmeye çalışacağız. Sabah buraya geldiğini biliyoruz. Onu da sosyal medyada bir paylaşımda gördük. Hemen buraya geldik. Şu anda Adli Tıp’ın bir süreci var. Nasıl bir karar çıkacak, yeniden bir tetkik yapılacak mı yoksa sağlık kurulunun vermiş olduğu tam teşekküllü hastane raporunu göz önüne alarak bir muayene sonuç bir karar mı verecek takip edeceğiz. Savcılığın talebimizi değerlendireceğini düşünüyoruz. Üç defa başvuru yaptık. İnşallah buradan olumlu bir karar çıkarsa savcılığın tahliye kararı vereceğini ümit ediyoruz. Nereye götürüldüğünü hiç bilmiyorum. 'Başkan çıkıyor' diye bir söylem oldu ama içinde mi değil mi bilmiyorum. Buraya getirilirken de bir bilgimiz olmadı, yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğu için" diye konuştu.

        NE OLMUŞTU?

        Çalık, tutukluluğu boyunca daha önce de birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı. Son olarak boynundaki bir kitle nedeniyle ameliyat da edilmişti.

        Avukatlarının tahliye talebinde bulunduğu Çalık, daha önce lenfoma ve lösemi tedavisi görmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Mehmet Murat Çalık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Başkentte zincirleme kaza! Yaralılar var!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Cumhuriyetçilerden Ukrayna konusunda 'U' dönüşü
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü