Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Nehri kıyısına sabah saatlerinde giden 2 kişi, otomobillerini yıkadıkları sırada Akkumru Barajı'nın kapakları açıldı. Botan Nehri'nde su seviyesi yükseldi.
TRAKTÖRLE ÇEKİP KURTARDILAR
DHA'da yer alan habere göre suyun yükselmesiyle otomobilleriyle birlikte nehirde mahsur kalanları kurtarmak için çevredekiler hareke geçti. Köy sakinleri, getirdikleri traktör ile mahsur kalan 2 kişiyi otomobilleriyle birlikte sudan çıkardı. Kurtarma anları çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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