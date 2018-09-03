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Numan Kurtulmuş'tan ABD, İdlib, F35 ve af açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD ile yaşanan gerilim, F35'lerin teslimi, İdlib'de gelişmeler ve af konusunda önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, İdlib'te yaşananlar hakkında "Eğer Suriye barışı bir an evvel tesis edilemezse korkarım ki büyük güçlerin devrede olduğu bölgesel, belki de küresel bir savaşın fitili ateşlenir" dedi. MHP'nin af önerisini yorumlayan Kurtulmuş, "Gündemimizde yok" ifadelerini kullandı

03.09.2018 - 07:48 | Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim hakkında, "ABD’nin Türkiye gibi bir ülkeyi, Orta Doğu’da bir müttefik olarak kaybetmeyi göze alamayacağını düşünüyorum. Sonuçta cesaretle, kararlılıkla ve rasyonel olarak bu saldırıları karşılıyoruz, karşılamayı kararlılıkla sürdüreceğiz ve inşallah Türkiye buradan kazançlı çıkacaktır" dedi. 

Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'un sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, ABD ile yaşanan gerilim, İdlib'teki gelişmeler ve af konusunda önemli açıklamalar yaptı. 

"KARARLILIKLA VE RASYONEL OLARAK SALDIRILARI KARŞILIYORUZ"

ABD ile yaşanan kriz hakkında konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Türkiye olarak yapacağımız şey, bu olup-bitenleri doğru okumak ve rasyonel bir şekilde hareket etmektir. Şunu da vatandaşlarımızın rahatlaması açısından söylüyorum: Yani bu genel tablonun dışında Türkiye-ABD ilişkileri tarihimiz boyunca ilk sefer gerginleşmiyor. Hiçbir zaman ABD-Türkiye ilişkileri bir lineer çizgi takip etmedi, inişli çıkışlı bir seyir takip etti. Ben ABD’nin Türkiye gibi bir ülkeyi, Orta Doğu’da bir müttefik olarak kaybetmeyi göze alamayacağını düşünüyorum. Sonuçta cesaretle, kararlılıkla ve rasyonel olarak bu saldırıları karşılıyoruz, karşılamayı kararlılıkla sürdüreceğiz ve inşallah Türkiye buradan kazançlı çıkacaktır."

"ABD F35’İ İSTİSMAR EDİYOR"

F35'lerin teslimi konusu hakkında ABD yönetimini eleştiren Numan Kurtulmuş, sürecin devam ettiğine işaret etti. Kurtulmuş, "F35 meselesi yine ABD yönetimi, Trump yönetimi tarafından son derece haksız ve ABD’nin de menfaatlerine fayda vermeyecek şekilde istismar edilen bir konu oldu. Türkiye herhangi bir yerden bir mal satın almıyor, Türkiye kendisinin de ortak olduğu bir projede üretilen uçaklardan satın alma talebinde bulunuyor ve bununla ilgili anlaşmalar zaten yapılmış, bir süreç işliyor. ABD yönetiminin aldığı tüm kararlara rağmen de bu süreç devam ediyor" dedi. 

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD yönetimi diyor ki 'Bizden F-35 almayacaksınız, bizden Patriot almayacaksınız, biz size insansız savaş araçları (İHA) vermeyeceğiz. Siz bir şekilde güvenliğinizi sağlayın, teröre karşı mücadele edin. Ayrıca siz S-400 de almayacaksınız, diğer ülkelerden de silah almayacaksınız, hatta kendi silahlarınızı da geliştirmeyeceksiniz.'

ABD’nin anlaması gereken şey şu: Türkiye artık bir uydu ülke değildir, bir periferi ülkesi değildir. Türkiye kendi hedefleri olan, kendi ayakları üstünde durma becerisini göstermeye çalışan, bunu yaparken de kimseyle bir düşmanlık ilişkisi kurmadan bütün ülkelerle dostluk ilişkisi içerisinde ve dünya barışını sürdürmeye niyetli olan bir ülke. Dolayısıyla ABD’nin önce bunu görmesi lazım... Biz şu an dünyanın en tehlikeli bölgesinde oturuyoruz. Bir yanda vekâlet savaşları, diğer yanda terör örgütleri ve milyonlarca mağdur, mazlum sığınmacı... Onlar masa başında, televizyon ekranlarında “Dünyanın büyük terör örgütleriyle mücadele ediyoruz.” derken Türkiye sahada fiilen onlarca, binlerce insanını şehit vererek terör örgütleriyle mücadele ediyor. Herkes DEAŞ’a karşı edebiyat yapıyor ama DEAŞ’la fiili mücadeleyi sürdüren Türkiye. PYD’yle, PKK’yla, başka terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye. Onlar bizim mücadele ettiğimiz terör örgütlerine her türlü silah ve mühimmatı sağlıyorlar ama Türkiye’nin kendisini koruma hakkı silahların alımına engel koyuyorlar. Bu, doğru bir şey değil, müttefikliğe yakışmaz, ortaklığa yakışmaz, alışveriş hukukuna yakışmaz, karşılıklı mutabakatlara yakışmaz. Ümit ediyoruz ki bu tavırlarından vazgeçecekler.

"İDLİB'DE KÜRESEL SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENİR"

İdlib'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş şunları söyledi:

"İdlib meselesi bizim çok hassas olduğumuz bir nokta. Yani hiç kimsenin bir oldubitti içerisinde olmaması lazım... Gerçekleşecek herhangi bir ölçüsüz güç kullanımı -zaman zaman maalesef rejim uçakları tarafından da bombalanıyor- önümüze büyük bir sivil kaybı olarak çıkacak. Rusya’nın da, ABD’nin de ilgili bütün tarafların da artık herhangi bir şekilde Suriye’deki karışıklığı artıracak, daha da içinden çıkılmaz hâle getirecek bir adım atmaması lazım. Eğer böyle bir adım atılırsa zaten kördüğüm haline gelmiş olan Suriye meselesi daha da karmaşık hâle gelir. Bunun en büyük zararı da bu adımı atan ülkelere olur. Eğer Suriye barışı bir an evvel tesis edilemezse korkarım ki büyük güçlerin devrede olduğu bölgesel, belki de
küresel bir savaşın fitili ateşlenir."

"GÜNDEMİMİZDE AF YOK"

Numan Kurtulmuş, MHP’nin af talebi hakkında ise, "MYK’da gündeme geldi. Şu anda Ak Parti’nin, hükümet partisinin gündeminde af konusu yoktur. Dolayısıyla bizim için değerlendirme dışı olan bir konudur" dedi. 

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