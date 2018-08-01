Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya hayatını kaybetti.



Habertürk'e konuşan, eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Vatan sağolsun, diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız varmış, iki canımızı da verdik. Kanını yerde bırakmayacağız.Eşim sürpriz yapmak için yanıma çıktı. 2 saat oturduk. 2 saat sonra indi. 5 dakika sonra da patlama oldu. Ben üs bölgesinden takip ediyordum eşimi. Ben silahımı alıp indim. Gelip benden sorsalardı, çocuğumdan eşimden sordular" dedi.

SÜRPRİZ YAPACAKTI

Acı olayın ardından kahreden ayrıntılar da ortaya çıktı. Nurcan-Serkan Karakaya çiftinin 24 Temmuz'da evlilik yıldönümü olduğu, astsubayın 11 Ağustos'ta bir mekan kiralayıp ve pankart yaptırıp eşine sürpriz yapacağı öğrenildi. 11 Ağustos ayrıca şehit annenin de doğum günüydü.

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