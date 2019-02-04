Ocak ayı enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06 arttı. TÜFE'de yıllık yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi'nde gıda fiyatlarının yarattığı yukarı yönlü baskı nedeniyle yüzde 0.8 ila yüzde 1 arasında artış öngörülüyordu. 2018 yılının aralık ayında enflasyon aylık 0.4 azalırken yıllık TÜFE yüzde 20.30, ÜFE ise yüzde 33.64 seviyesinde gerçekleşmişti.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,06 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.
Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
TCMB TAHMİNLERİNİ AŞAĞIYA ÇEKMİŞTİ
TCMB, 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2019 ve 2010 yılı enflasyon tahminlerini düşürdü. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya, 2020 yıl enflasyon öngörüsünü yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye indirdiklerini söyledi. Çetinkaya, petrol fiyatının aşağı yönlü güncellemede etkili olduğunu vurguladı.
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