Ocak ayı enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06 arttı. TÜFE'de yıllık yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde gıda fiyatlarının yarattığı yukarı yönlü baskı nedeniyle yüzde 0.8 ila yüzde 1 arasında artış öngörülüyordu. 2018 yılının aralık ayında enflasyon aylık 0.4 azalırken yıllık TÜFE yüzde 20.30, ÜFE ise yüzde 33.64 seviyesinde gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,06 arttı



TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.



Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,18 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,21 artış gerçekleşti.Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TCMB TAHMİNLERİNİ AŞAĞIYA ÇEKMİŞTİ



TCMB, 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2019 ve 2010 yılı enflasyon tahminlerini düşürdü. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya, 2020 yıl enflasyon öngörüsünü yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye indirdiklerini söyledi. Çetinkaya, petrol fiyatının aşağı yönlü güncellemede etkili olduğunu vurguladı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2019