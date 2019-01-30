Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılının ilk enflasyon raporunu Ankara'da düzenlenen toplantıda açıklıyor. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya sunumunun ardından soruları yanıtlayacak.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarından önemli satır başları;
- Artan korumacılık eğilimlerinin ekonomi politikalarına yönelik belirsizliği arttırarak küresel büyüme üzerinde yavaşlatıcı etkide bulunacağını öngörüyoruz.
- Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları Eylül'den itibaren toparlanma eğilimi sergiledi.
- Euro Bölgesi'ndeki yavaşlama belirgin hale geldi.
- Küresel enflasyon son çeyrekte geriledi
- Tüketici enflasyonu 2018 yıl sonu itibari ile yüzde 20,3 seviyesine gerilerdi.
- Petrol ve ithalat fiyatlarındaki gerileme belirli ürünlerdeki vergi indirmleri ve iç talepteklkşi zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldu
- iktisadi faaliyet 2018 yılı 3, çeyreğinde yavaşladı
- Yurt içi talep tüketim ve yatırım kaynaklı olarak daraldı
- Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir
- Gıda grubunda yıllık enflasyon yüksek seyrini korudu
- İktisadi faaliyet 3, çeyrekte yavaşladı ve dengelenme süreci belirginleşti
- Turizm ve diğer hizmet gelirlerinin olumlu seyri sürüyor
BİR ÖNCEKİ RAPORDA 2019 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 15.2
Merkez Bankası'nın 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 15.2 idi. Raporda enflasyonun 2020 yılında yüzde 9.3'e gerileyeceği öngörülmüştü. Ekonomistler piyasa ve Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan tahminlerin TCMB tahminleriyle yakın olduğunu belirterek TCMB'den eski tahminlerine göre "büyük bir revizyon" görmeyi beklemiyorlar.
Enflasyon raporunda para politikası sinyalleri izlenecek.
BEKLENTİ ANKETİNDE YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 16.45 ÖNGÖRÜLDÜ
Öte yandan TCMB beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16.45, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 15.91, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 12.
2018 YILI ENFLASYONU YÜZDE 20.3 OLDU
2018 yılında enflasyon son çeyrekteki döviz kuru ve petrol fiyatının düşüşüne ve vergi indirimlerine bağlı olarak, önceki
rapordaki yüzde 23.5'lik tahminin altında, yüzde 20.3 seviyesinde gerçekleşti.
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