Dolar kuru, bugün TCMB enflasyon raporu öncesi hafta başında başlayan yükseliş eğilimiyle dün 5.36 seviyesini aşmasının ardından öğlen saatlerinde gevşemiş ve kayıplarını geri almıştı.

GOÜ para birimlerine paralel bir seyir izleyen TL için kritik çarşamba gününde Merkez Bankası bu yılın ilk enflasyon raporunu saat 10'da açıklayacak.

Merkez Bankası 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yılı sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 15.2 olmak üzere yüzde 12.3 ile yüzde 18.1 aralığında öngörmüştü. Tahminlerde büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Öte yandan, dolar ve euro cephesinde TL karşısında dünden beri baş gösteren değerlenmede bazı finans kuruluşlarının TL'de kısa pozisyonlarını kapatacağını açıklaması nedeniyle, yatırımcıların kâr realizasyonuna yöneldiği belirtiliyor.

Dolar kuru, 30 Ocak sabahında dünkü kapanış seviyesi olan 5.3146 TL'nin bira üzerinde, 5.3170 ile güne hafif yükselişle başladı. Euro/TL ise 6.08 - 6.09 bandında dalgalanıyor.

Uzmanlar enflasyon raporunda faiz indirimine yönelik sinyallerin olup olmayacağına yönelik mesajlara dikkat edileceğinim belirtiliyor. TCMB, son PPK toplantısında gerekirse ilave mali sıkılaşma vurgusu yaparak uzun süredir devam eden faiz inidirimi söylentilerini taca çıkarmıştı.

Akşam başlayacak FOMC toplantısında ise para politikasına ilişkin revizyon mesajları izlenecek. 2018'in son toplantısında daha güvercin mesajlar veren ve başta Trump olmak üzere hisse senedi piyasalarının hızlı bulduğu faiz artırımda Fed'in frene basıp basmayacağı izlenecek. Bugünkü toplantısı sonrası politika faizinin sabit bırakılması beklenirken, vadeli işlemler piyasasın da Fed'in bu yıl faiz artırımı yapmasını fiyatlamıyor.