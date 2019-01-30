Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Fed böylece faizleri mevcut 2.25-2.50 aralığında bırakmış oldu.

FED'in faiz kararı sonrası dolar kuru 5.2650 seviyelerinden 5.25 altına gerileyerek 5.23'e indi.

Fed toplantı notlarında bütçede normalleşmeye hazırlandığını ve kademeli ek faiz artışı referansını kaldırarak sonraki adımlarında sabırlı olacağını belirtti.

Oy birliğiyle alınan karar sonrası Fed, karar metninden risk dengesi ifadesini kaldırdı. Fed, ekonominin sağlam olduğunu vurgularken iş gücü piyasasının güçlendiğini, işsizliğin düşük düzeyde kaldığını söyledi.

Piyasaların beklentisine paralel çıkan karar öncesinde ABD 10 yıllık tahvilleri hafif yukarı yönlü hareketle 2.719 civarındaydı. Asya ülkelerine ait para birimleri ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artışında yavaşlayacağı beklentisiyle değer kazanmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, gerçekleştirdiği basın toplantısında "Ekonomiyi en iyi şekilde desteklemenin yolu faiz konusunda sabırlı olmak. Politikamızı ivedi bir şekilde değiştirmemizi gerektirecek bir şey yok'' dedi.