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Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA! Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı - Haberler

İhracat rakamları açıklandı

Ocak ayı ihracat rakamı açıklandı. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıkladığı verilere göre ocak ayında ihracat 14.8 milyar dolar, ithalat yıllık yüzde 19 artışla 19.2 milyar dolar oldu. Ocak'ta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.8 oldu

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HABERTURK.COM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık." dedi.

Ocak ayı ihracat rakamları, Hatay'da düzenlenen toplantıda açıklandı. Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Gülle, 2020'nin, tıpkı ilk aydaki gibi aylık ihracat rakamlarında artış yaşanarak ilerleneceği bir yıl olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. Türkiye ekonomisinin 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesi ve ekonominin çarklarının hızlanması ithalat rakamlarına da yansımış gözüküyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti."

Gülle, bunlarla birlikte, ihracattaki rekor artışın etkisiyle ihracatın ithalatı karşılama oranının da ocak ayında yüzde 76,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini bildirdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK AYINDA 4,5 MİLYAR DOLAR

Ocak ayında dış ticaret açığı 4 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,01 artarak 33 milyar 994 milyon dolara yükseldi. 2020 yılı Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,8 düzeyinde gerçekleşti

OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLEN FASIL YİNE “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat Ocak ayında yüzde 4,99 artışla 2 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve makineler” (1 milyar 401 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (791 milyon dolar) oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya aldı. Ocak ayında ihracatçılar 214 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı. Ocak ayında İtalya’ya ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarken İngiltere’ye ihracat yüzde 9,1 oranında azalış gösterdi. Öte yandan, Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer alan ABD’ye ihracat yüzde 10,6 oranında artarken, Fransa’ya ihracat ise yüzde14,0 oranında artış gösterdi

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