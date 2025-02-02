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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ogün Altıparmak hayatını kaybetti! - Futbol Haberleri

        Ogün Altıparmak hayatını kaybetti!

        Fenerbahçe efsanesi eski milli futbolcu ve teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:21
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        Ogün Altıparmak hayatını kaybetti!
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        Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımının eski futbolcusu, teknik direktör Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak'ı kaybettik. Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yarın saat 14.30'daki törenin ardından Ogün Altıparmak'ın cenazesinin, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği aktarıldı.

        Fenerbahçe'de 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyen Altıparmak, 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla gol krallığı da yaşayan Altıparmak, 1986-1988 yıllarında Fenerbahçe'de yöneticilik de yaptı.

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