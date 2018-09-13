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Son dakika: PKK'lı teröristlere kuzu çevirirken baskın!

Son dakika haberi... Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında PKK'lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin, arazide ateş yakıp bir işletmeden çaldıkları kuzuyu çevirirken fark ettiği 3 teröristten birinin etkisiz hale getirildiği, diğer ikisinin de kaçtığı belirtildi. Diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi

13.09.2018 - 16:37 | Güncelleme: DHA

Kış üstlenmesi için Tunceli´den bölgeye yeni sızdıkları tahmin edilen grubu etkisiz hale getirmek için insansız hava araçlarının desteğiyle arama tarama faaliyetleri sürerken, dün Giresun'un Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalında çıkan çatışmanın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. JÖPER timleri, 1600 rakımlı tepedeki kırsal alanda iz sürerken, 3 teröristi fark edildi. Bunun üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Arazide ateş yakıp bir işletmeden çaldıkları kuzu etini pişiren teröristlere güvenlik güçleri 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristler ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, diğer 2'si ise ani bastıran sisi de fırsat bilip kaçtı.

SD KART VE USB BELLEK MERCEK ALTINA ALINDI

Öldürülen teröristle birlikte silah, el bombası, mermi, USB bellek ve mikro SD kart çıktı. Yaşam, ilk yardım ve gıda malzemeleri ile Güllüce köyünde bir işletmeden çaldıkları 90 kilogram et de ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen malzemeler üzerinde incelmeleri sürdürürken, USB bellek ve SD kart da mercek altına aldı.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Yaşam ve gıda malzemelerini bırakarak kaçan diğer 2 teröristin, bu nedenle zor duruma düştüğü belirtildi. 

BÖLGEYE TAKVİYE EKİPLER KAYDIRILDI

Öte yandan, bölgede 3'erli gruplar halinde varlıkları bilinen teröristlerin kaçabileceği güzergahlarda da önlem alındı. Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor.

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