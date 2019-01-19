Bakanlık tarafından Antalya'da bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum plastik poşetlerle ilgili yeni uygulamaya değindi.

Kurum, artık ülkelerin plastik poşetleri paralı yapmanın yanında yasaklamaya başladıklarını ifade etti.

Kurum, plastik poşet kullanımının yıllık 30-35 milyar adet olduğunu belirterek, şu an 440 olan kişi başı kullanım oranını 2023'te 40'a düşüreceklerini söyledi.

Bu proje sayesinde bez çanta ve filelerin kullanılmaya başlandığına işaret eden Kurum, vatandaşların kampanyayı benimsediğini belirterek teşekkür etti.

Projenin hayata geçtiği ilk 10-15 günlük süreçte kullanım oranında yüzde 65 azalma olduğunu dile getiren Kurum, hedefin yüzde 90 azalma sağlamak olduğunu vurguladı.