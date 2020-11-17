İHA

16. BRICS Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da varılan ateşkes anlaşmasının hem Azerbaycan hem de Ermenistan'ın çıkarına olduğunu dile getirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin Devlet Başkanı Xi jinping, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 16. BRICS Zirvesi video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Putin, dünya gündemindeki önemli konulara değinmenin yanı sıra örgütün çalışmaları ve planları hakkında da brifing verdi. Putin bölgesel konularda değerlendirmelerde bulunarak, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da belirgin bir istikrarsızlık olduğunu görüyoruz. Libya ve Yemen’de silahlı çatışmalar hala devam ediyor. Suriye’de siyasi çözüm için atılacak daha birçok adım var. Irak, Lübnan, Afganistan, Basra Körfezi bölgelerinde durumun daha da kötüye gitme ihtimali var" dedi.

"DAĞLIK KARABAĞ ANLAŞMASI, İKİ ÜLKENİN DE ÇIKARINA"

Putin, Dağlık Karabağ anlaşmasının hem Azerbaycan’ın hem de Ermenistan’ın çıkarına bir anlaşma olduğunu ifade ederek, “Rusya, 2 ülke arasındaki düşmanlıkları durdurmak ve onları uzlaşmaya teşvik etmek için aktif bir çaba gösterdi. Arabuluculuk gayretimizin sonucunda, 9 Kasım’da ateşkes imzalandı ve Dağlık Karabağ'da bir Rus Barış Gücü birliğinin konuşlandırılmasına dair anlaşmaya varıldı. Bütün bunlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı arasında imzalanan anlaşma ile garanti altına alındı. Bahsi geçen anlaşmaya saygı duyulması gerekir. Böylelikle krizin çözülmesi için hem Azerbaycan halkının hem de Ermenistan halkının çıkarları doğrultusunda uzun vadeli ve tam kapsamlı koşullar oluşturulmuştur” dedi.