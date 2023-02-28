Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Rönesans Rezidans'ın ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için kırmızı bülten talebi - Son dakika haberleri
ABONE OL

Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten ve iade talebi

Hatay'da çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans'a yönelik soruşturmada tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun'un yurt dışında olduğu belirlendi. Bunun üzerine Coşkun için kırmızı bülten çıkarılması için talepte bulunuldu

Son dakika: Rönesans Rezidans'ın ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için kırmızı bülten talebi - Son dakika haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hatay'da depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Adalet Bakanlığına iletti.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Hatay'daki Rönesans Rezidans'ı yapan inşaat şirketine yönelik soruşturma kapsamında, 10 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve 11 Şubat'ta tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun'un (56) yurt dışında olduğu belirendi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ HAZIRLANDI

Hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen Hüseyin Yalçın Coşkun için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iade talepnamesi ve kırmızı bülten talebi hazırlandı.

Talep, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletildi. Savcılığın Deprem Suçları Soruşturma Bürosunun talep yazısında, Hüseyin Yalçın Coşkun'un yıkılan rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı olduğu, binanın yıkılmasından da sorumlu tutulduğu belirtildi.

MEHMET ÇOŞKUN YAŞAR TUTUKLANMIŞTI

Rönesans Rezidans'ın tutuklanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur." şeklinde ifade vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

3600 GÜN EYT EMEKLİLİK | 3600 günden emeklilik EYT kapsamında mı, 3600 günden emekli olunur mu?
GÜNDEM 3600 gün ile EYT emeklilik
Hatay'da şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu - Haberler
GÜNDEM Şoförlük yaptığı otobüs evi oldu
DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı!
GÜNDEM Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde okullar ne ...
Sosyal medya bu binayı konuşuyor! Müteahhitten açıklama geldi
GÜNDEM Sosyal medya bu binaları tartışıyor
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! 60 şehidin katili Türkiye'de
GÜNDEM MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! 60 şehidin katili ...
Son dakika: Bursa'da alarm! Kentte 20 günlük su kaldı
GÜNDEM Bursa'da alarm! Kentte 20 günlük su kaldı
TOKİ İSTANBUL KONUT KURASI HAK KAZANANLAR | 2023 TOKİ İstanbul konut kurası hak kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi açıklandı!
GÜNDEM TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar açıklandı!
Son dakika: Kahramanmaraş'ta kayıp Mukaddes Erva Aktaş'ın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı! Mukaddes Evra bulundu mu?
GÜNDEM Kayıp Erva ambulansa böyle götürülmüş!
Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Türk futbolunu siyasallaştırmaya çalışanlar alçakça kurgunun içinde
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli: Türk futbolunu siyasallaştırmaya ...
EYT çıktı mı, ne zaman yasalaşır? 2023 EYT ne zaman yürürlüğe girecek?
GÜNDEM EYT ne zaman yürürlüğe girecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.