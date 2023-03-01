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Ailesi, Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkmayan Gaye'yi arıyor

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'taki kayıp kişilere bir kişi daha eklendi. Depremde yerle bir olan binada yaşayan Gaye Arsoy'a ulaşamayan ailesi, umutlu bekleyişini sürdürüyor

Son dakika: Rönesans'ta bir acı hikaye daha! Ailesi Gaye'yi arıyor
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DHA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremde yıkılan Rönesans Rezidans´ın enkazı kaldırılmasına karşın Gaye Arsoy'a (41) ulaşamayan ailesi, umutlu bekleyişini sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre Arsoy'un kardeşi Emre Parmaksız, "Hatay'da hastanelerde de hasar olduğundan, yaralıları Adana ve Mersin'e gönderiyorlardı. Ancak oradan nereye gönderildiklerini bilmiyoruz. Kimsesizler mezarlığına da baktık ama orada da yok. Nerede, ne yapıyor, yaşıyor mu, bilmiyoruz. Ablamı gören, duyan veya en ufak bir bilgisi olan lütfen bizimle iletişime geçsin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında birçok kişinin cenazelerine ulaşıldı. Aynı sitede oturan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut'un da cansız bedenlerine ulaşıldı. Rezidanstaki enkaz kaldırıldı ancak A2 Blok'ta oturan Gaye Arsoy'a ulaşılamadı. Arsoy'un 12 yaşındaki oğlu enkazdan sağ çıkarıldı, eşinin ise cenazesi bulundu.

"YAKININA ULAŞAMAYAN ÇOK KİŞİ VAR"

Emre Parmaksız kardeşi Gaye Arsoy hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyerek, "Günler geçmesine, enkaz çalışmalarının bitmesine rağmen kardeşime ulaşamıyoruz. Depremden sonra birkaç gün enkaz bölgesinde kaotik bir ortam vardı. Ablamı bulmak için bölgedeki hastanelere gittim ama sonuç alamadım. Sadece DNA örneklerimizi verdik" dedi.

Enkazdan sağ çıkan yeğenini Ankara'da bulduklarını belirten Parmaksız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yaşıyorum ve Hatay'a depremden 1,5 gün sonra gidebildim. Yeğenimi 7 Şubat'ta enkazdan çıkarmışlar. Önce Mersin'e ardında da Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne göndermişler. Onun yaşadığını 17 Şubat'ta öğrendik ve hemen Ankara'ya gittik. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Bu enkazda yakınını bulamayan sadece biz değiliz. Çok fazla kişi yakınını arıyor. Bu sitede nasıl bir gizem var, anlamış değilim. Enkazdan sağlıklı olarak çıkarılan vatandaşların farklı illerden çıktığını biliyoruz."

"LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN"

Kardeşi Gaye Arsoy'un yerini bilenlerin kendileriyle iletişime geçmelerini isteyen Parmaksız, "Depremin ardından ilk günlerde burada sürekli helikopterler kalkıp iniyordu. Hatay'da hastanelerde de hasar olduğundan, yaralıları Adana ve Mersin'e gönderiyorlardı. Ancak oradan nereye gönderildiklerini bilmiyoruz. Kimsesizler mezarlığına da baktık ama orada da yok. Nerede, ne yapıyor, yaşıyor mu, bilmiyoruz. Eğer cenazem varsa yerini bileyim, en azından çocuğunu oraya götürebileyim" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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