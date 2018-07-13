Hindistan merkezli Tata Motors, dünyanın en ucuz arabası olarak bilinen ve ülke trafiğindeki motosiklet kaynaklı karmaşayı gidermek amacıyla piyasaya sürülen Nano aracının yıl sonundan itibaren üretimden kaldırılacağını açıkladı.

10 yıl önce çıkarılan Nano için talebin sert düşüş yaşadığı belirtiliyor. Tata'nın verilerine göre geçen yıl haziran ayında 275 adet üretilen Nano, bu yılın aynı ayında sadece 1 adet üretildi. İhracat ise 25 adetten 0'a düştü.

4 kapılı ve 600 - 650 kg arasında değişen ağırlığa sahip 2 silindirli 624 cc araç saatte 105 km hıza çıkabiliyordu. 2008 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde ise 1500 dolardan satılıyordu.

Uzmanlar, halkın arabası da denilen Nano'dan otomotiv sektörünün büyük dersler çıkarması gerektiğini söylüyor. Tüketicilerin fiyat hassasiyeti doğrultusunda maliyetleri kısmanın son üründe güvenilirlik sorunları olması durumunda hiçbir fayda sağlamadığı öne çıkan başlıklar arasında.

GÜVENLİKTE SINIFTA KALDI, FİYATLAR ARTTI

Sade ve ucuz mühendislikte kilometre taşı olarak gösterilen Nano'nun güvenlik anlamında sınıfta kaldığı ve 2899 dolarlık maliyetine rağmen darbe testlerinde sorgulanabilir bir performans göstermesi nedeniyle talep sorunu yaşıyor.

Nano'yu elektrikliye dönüştürerek filo satışı üzerinden canlandırma düşüncesi de şu anda elektrikli teknolojinin yüksek maliyetli olması ve dünyanın en ucuz aracı iddiasına uymaması nedeniyle rağbet görmüyor.

Tata cephesi ise bir şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada en ucuz araba meselesinin yanlış anlaşıldığını belirtip, Hindistan'da az sayıda modele odaklı yüksek hacimli bir endüstri olduğunu doğru bakış açısının olabildiğince düşük maliyete maksimum özellik ve donanıma sahip araç olması gerektiğini söyledi.

HİNDİSTAN OTOMOTİVİN EN PARLAK PAZARLARINDAN

Nomura Holding tarafından hazırlanan raporda yüksek hacmin henüz fiyat savaşına yol açmadığını ve bir süre daha muhtemelen açmayacağını, buna rağmen Hindistan pazarının karlılık açısından en parlak pazarlardan olduğu vurgulanıyor.

Nano başarısız olmasına rağmen Hindistan'da SUV da dahil olmak üzere binek araç satışları haziran ayında yüzde 38 arttı. İç piyasayı domine eden ticari araç satışlarındaki artış ise yüzde 42 oldu.

Ülkenin en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki'nin üretim hacminde yüzde 40 yükselme gözlenirken, yeni bir segment olarak tanımlanan ve 475 kilogramdan daha hafif olan motosiklet motoruyla çalışan dört tekerlekli küçük taşıtlarda da yukarı yönlü bir ivme var.

Ülkedeki ikinci büyük üretici olan Take Hyundai ise düşük fiyat endeksli çalışan kimi markaların aksine yükselen girdi maliyetlerini yıllar sonra fiyatlara yansıtarak kendisini üst segment bir üretici olarak yeniden konumlandırmayı seçti.