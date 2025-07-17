İsrail, Suriye'nin Süveyda ilini vurdu

Dürzi yoğunluklu nüfusun yaşadığı Süveyda'da sabah saatlerinde yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla artan tansiyon, akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü.

Silahlı Bedevi Arap gruplar, Dürzi gruplarla çatışmaya girerek Süveyda’nın batısında yer alan Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerini geri aldı.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Bu arada İsrail’e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyüne TSİ 20:40'ta hava saldırısı düzenledi.

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Çatışmalara müdahil olmayan ve dün akşam Süveyda dışına çıkan Suriye güvenlik güçleri ise Dera-Süveyda yolunda yeni yol kontrol noktaları kurarak çatışmaların tırmanmasını önlemeye çalışıyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA da akşam saatlerinde İsrail savaş uçaklarının Süveyda kırsalına saldırı düzenlediği haberini geçti.

AA muhabirinin İsrail ordu sözcülüğüne, “Suriye’nin Süveyda bölgesine ya da herhangi bir yerine İsrail ordusunun saldırısı oldu mu?” sorusuna ise sözcülük yetkilisi, “Herhangi bir saldırıdan haberdar değiliz” yanıtını verdi.

İsrail basını da İsrail ordusuna dayandırdığı haberlerde Süveyda’ya yönelik bir saldırı düzenlenmediğini ordunun bu haberleri “yalanladığını” yazdı. Süveyda ilindeki Bedevi Arapların üçte birinin, çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana bölgeden ayrıldığı tahmin ediliyor. Şam yönetimi ile Dürzi silahlı gruplar arasında dün sağlanan anlaşmadan sonra, intikam eylemlerinden endişe eden Bedevi Arap aileleri ile bulundukları yerlerden silah zoruyla çıkartılmaya başlayan çok sayıda aile, Dera ve Kuneytra illerine doğru yola çıkmıştı. ABD'DEN İKİ ÜLKEYE KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını desteklemediklerini belirterek, iki ülke arasında "kalıcı ateşkes" sağlanması için çağrıda bulundu. Sözcü Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrail'in Suriye'ye karşı yaptığı son saldırıları değerlendiren Bruce, "ABD, son İsrail saldırılarını desteklemedi." ifadelerine yer verdi. Bruce, "Mevcut krizi ele almak ve iki egemen devlet arasında kalıcı ateşkes sağlamak için İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik olarak iletişim kuruyoruz." dedi.