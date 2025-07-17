Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Suriye'nin Süveyda ilini vurdu | Dış Haberler

        İsrail, Suriye'nin Süveyda ilini vurdu

        Suriye'nin güneyinde Şam yönetimi ile yerel silahlı gruplar arasında dün ateşkesin sağlandığı Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar yeniden başlarken, İsrail savaş uçakları Bedevi grupları vurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:50 Güncelleme: 18.07.2025 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Suriye'nin Süveyda ilini vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dürzi yoğunluklu nüfusun yaşadığı Süveyda'da sabah saatlerinde yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla artan tansiyon, akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü.

        Silahlı Bedevi Arap gruplar, Dürzi gruplarla çatışmaya girerek Süveyda’nın batısında yer alan Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerini geri aldı.

        İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

        Bu arada İsrail’e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyüne TSİ 20:40'ta hava saldırısı düzenledi.

        REKLAM

        Çatışmalara müdahil olmayan ve dün akşam Süveyda dışına çıkan Suriye güvenlik güçleri ise Dera-Süveyda yolunda yeni yol kontrol noktaları kurarak çatışmaların tırmanmasını önlemeye çalışıyor.

        Suriye resmi haber ajansı SANA da akşam saatlerinde İsrail savaş uçaklarının Süveyda kırsalına saldırı düzenlediği haberini geçti.

        AA muhabirinin İsrail ordu sözcülüğüne, “Suriye’nin Süveyda bölgesine ya da herhangi bir yerine İsrail ordusunun saldırısı oldu mu?” sorusuna ise sözcülük yetkilisi, “Herhangi bir saldırıdan haberdar değiliz” yanıtını verdi.

        İsrail basını da İsrail ordusuna dayandırdığı haberlerde Süveyda’ya yönelik bir saldırı düzenlenmediğini ordunun bu haberleri “yalanladığını” yazdı.

        Süveyda ilindeki Bedevi Arapların üçte birinin, çatışmaların başladığı 13 Haziran'dan bu yana bölgeden ayrıldığı tahmin ediliyor.

        Şam yönetimi ile Dürzi silahlı gruplar arasında dün sağlanan anlaşmadan sonra, intikam eylemlerinden endişe eden Bedevi Arap aileleri ile bulundukları yerlerden silah zoruyla çıkartılmaya başlayan çok sayıda aile, Dera ve Kuneytra illerine doğru yola çıkmıştı.

        ABD'DEN İKİ ÜLKEYE KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını desteklemediklerini belirterek, iki ülke arasında "kalıcı ateşkes" sağlanması için çağrıda bulundu.

        Sözcü Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

        İsrail'in Suriye'ye karşı yaptığı son saldırıları değerlendiren Bruce, "ABD, son İsrail saldırılarını desteklemedi." ifadelerine yer verdi.

        Bruce, "Mevcut krizi ele almak ve iki egemen devlet arasında kalıcı ateşkes sağlamak için İsrail ve Suriye ile en üst düzeyde diplomatik olarak iletişim kuruyoruz." dedi.

        Suriye'de Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyda bölgesinde şiddetin nasıl başladığına dair "daha fazla soruşturmaya" ihtiyaç duyulduğunu belirten Bruce, bölgede son dönemdeki tırmanışın "Dürziler ve Bedeviler arasındaki rekabetten" kaynaklandığını söyledi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD bu şiddeti açıkça kınıyor. Tüm taraflar geri adım atmalı ve kalıcı ateşkese yol açacak anlamlı diyalog başlatmalıdır." diye ekledi.

        Bruce, Suriye'nin bölgeden geri çekilmesi ve İsrail'in saldırılarına devam etmemesiyle iki ülke arasındaki anlaşmazlığın da "sona erdiğini" kaydetti.

        SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

        ⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu. Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi. Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Suriye
        #haberler
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD, PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle" karşıladı
        ABD, PKK'nın silah bırakmasını "memnuniyetle" karşıladı
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        Beşiktaş, Avusturya etabını mağlup tamamladı!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!